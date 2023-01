Die Sternsinger sind anders geworden

Die Heiligen Drei Könige - jedes Jahr, wenn sie gekommen sind, haben wir uns gefreut. Doch etwas ist jetzt anders geworden. Mit Verwunderung habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass es den Mohren, den "schwarzen Melchior", nicht mehr gibt. Meine diesbezügliche Frage konnte nicht glaubwürdig beantwortet werden (Kinder wollen sich nicht mehr schminken!).

Weiters auffallend ist die fehlende (geweihte) Kreide, mit der das "C+M+B" auf die Haustür geschrieben wurde. Anstelle der Kreide wird in Zeiten, in denen es doch gilt, nach Möglichkeit Plastik zu vermeiden, eine Kunststofffolie an die Tür geklebt. Wahrscheinlich ist das Schreiben zu arbeitsaufwendig!

Das alles stimmt mich nachdenklich und auch ein wenig traurig.



VR Dr. Richard Kladensky, 5204 Straßwalchen