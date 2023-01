Die Sternsinger sind bestrebt, überall hinzukommen

Sehr geehrter Herr Dr. Kladensky, Sie kritisieren in Ihrem Leserbrief, dass die Sternsinger nun eine Kunststofffolie mit dem Segen an die Haustür kleben. Das hat einen ganz profanen Grund: Viele moderne Haustüren haben eine Kunststoffoberfläche oder sind stark lackiert, sodass man mit Kreide gar nicht darauf schreiben kann. Als Service sozusagen haben die Sternsinger deswegen, damit der Segen nicht fehlen muss, diese Folien mit. Wir in Seekirchen schreiben auf die Türen, wo es möglich ist, sehr wohl den Segen mit Kreide. Der Grund ist also nicht, dass es zu arbeitsaufwendig wäre.

Der Leserbriefschreiberin, die vergeblich gewartet hat, möchte ich sagen, dass jedenfalls bei uns die Sternsinger bestrebt sind, überall hinzukommen. Leider ist das aber unmöglich, besonders in größeren Orten und Städten mit hohem Zuzug. Sehr viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind unterwegs und sehr motiviert. Vielleicht könnten Sie in Ihrer Pfarre anregen, dass im nächsten Jahr in dem Gebiet, wo Sie wohnen, wieder Sternsinger kommen. Es ist für diese immer gut zu wissen, wo sie auch wirklich herzlich willkommen sind.



Gerlinde Meyer-Schmitzberger, 5201 Seekirchen