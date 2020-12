Primar Richard Greil vom Uniklinikum ist für mich die Stimme der Vernunft in der Pandemie. Einen Propheten erkennt man daran, dass seine Vorhersagen stimmen. Alle Vorhersagen von Greil in Bezug auf den weiteren Verlauf der Pandemie bewahrheiteten sich bisher, etwa in Bezug auf die zweite Welle. Seit jeher waren Propheten auch mit Morddrohungen konfrontiert, das spricht mehr für die Propheten als gegen sie.

Auch Stimme der Vernunft ist freilich nichts Absolutes - Karl Popper meinte einst: "Wir irren uns vorwärts, von der Amöbe bis Einstein." Die Impfung ist der entscheidende Fortschritt in der Bekämpfung des Virus - mit Vor- und Nachteilen, wie auch bei Aspirin oder anderen Mitteln. Wer in einem dunklen Raum gefangen ist und einen Ausbruch wagt, riskiert halt blaue Flecken.

Nichts tun heißt kapitulieren und sterben.



Univ.-Doz. Dr. P. Michael Köck, 5082 Grödig