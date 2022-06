Sehr geehrter Herr Flieher, herzlichen Dank für Ihre gleichermaßen launige wie fundierte "Out of Time"-Reportage aus München! (SN, 7. 6.) "The seats are for the bags", hat James Blunt einst in der Salzburgarena gerufen. Das kann auch von der Tribüne Ost im Olympiastadion berichtet werden: Zu unglaublich das Konzert und zu gut die Laune, als dass man hätte sitzen können.



Wilfried Wagner, 4950 Altheim