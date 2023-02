Die Strompreis-Gestaltung ist fragwürdig

In Zeiten, in denen viele nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen, macht die Salzburg AG Rekordgewinne. Die Krise betrifft wohl nur diejenigen, die am Ende des Rechnungsjahres ihre Stromrechnung berappen müssen.

Die Preisgestaltung ist meiner Meinung nach mehr als fragwürdig. Warum sollte es nicht möglich sein, schon vorab einen Strompreis, der erschwinglich ist, festzulegen und nicht uns am Ende des Jahres mit einem Almosen ein bisschen etwas zu erstatten (in lächerlicher Höhe).

Warum hört man in dieser Angelegenheit auch nichts von unserem Herrn Landeshauptmann? Die Landesregierung und somit wir alle sind ja Miteigentümer an der Salzburg AG. Die Taktik lautet wohl totschweigen und aussitzen.



Peter Brunauer, 5431 Kuchl