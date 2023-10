Die "Super s'Cool Card" noch immer nicht erhalten

Meine 13-jährige Tochter geht in Seekirchen in die Schule. Für den Schulweg und diverse Ausflüge habe ich wie jedes Jahr im September 2023 die "Super s'Cool Card" beantragt und bezahlt. Trotz diverser Anfragen per Mail und Nachfragen an der Kundenhotline des Salzburger Verkehrsverbundes haben wir die Karte immer noch nicht erhalten. Im Gegenteil, ich wurde weder zurückgerufen noch eines meiner diversen Mails wurde beantwortet. Der Status der Karte steht trotz Zahlung nach wie vor auf unbezahlt.

Langsam beschleicht mich der Gedanke, dass wir in Österreich doch in einer Bananenrepublik leben.

Eveline Strasser, 5202 Neumarkt