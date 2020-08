Die tägliche Turnstunde muss endlich eingeführt werden

Die Wissenschaft liefert uns unzählige Studien: Die fehlenden Belastungsreize im Kindes- und Jugendalter führen zu Haltungsschäden, motorischen Leistungs- schwächen bis hin zu kognitiven Leistungseinbußen. Der Gesundheitszustand und das körperliche Leistungsvermögen der Kinder ist aufgrund des Bewegungsmangels Besorgnis erregend. Unsere Gesellschaft zwingt die Kinder den ganzen Tag lang in der Schule ruhig zu sitzen, im Gang ist Laufen verboten, einmal in der Woche dürfen sie sich für zwei Stunden im Sportunterricht auspowern, in Coronazeiten bleiben ihnen sogar diese zwei Stunden verwehrt. Wir Sportlehrer/-innen sind schockiert, dass die Kinder heutzutage keinen Ball mehr fangen können, aber wo hätten sie das denn lernen sollen? Sicher nicht vom still sitzen und leise sein.

Der Stellenwert der Bewegungserziehung in den Schulen muss angehoben werden, es ist höchste Zeit dafür!





Julia Traunfellner, BEd, Lehramtsstudentin für Bewegung und Sport, 5020 Salzburg