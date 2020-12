Die Teilnehmerzahl an den Corona-Tests ist beschämend

Die Verhaltensmuster der Menschen in Krisensituationen sind in demokratisch geführten Ländern sehr divergierend. Der freie Journalismus, die Freiheit der Wissenschaften, die zur Untätigkeit verurteilte Opposition und dazwischen noch das Wirken spitzfindiger Juristen und nicht zu vergessen die esoterischen Verschwörungstheoretiker, schaffen einen Cocktail von Meinungen. Da hat es die Regierung schwer, die lieben Mitbürger auf Linie zu bringen Der sog. erste Lockdown war noch wenig von diesem Durcheinander betroffen und zeigte daher eine schnelle positive Wirkung. Viele wollten Klarheit über ihren gesundheitlichen Zustand haben, aber leider gab es für Corona-Testungen außer bei Krankheitsverdacht keine wirklichen Testmöglichkeiten.

Nun hat die Regierung gemeinsam mit den Bundesländern mit größten organisatorischen Anstrengungen die Möglichkeit geschaffen, dass sich alle Österreicher gratis und über einfachsten persönlichen Einsatz testen können um so Corona-Überträger herauszufiltern und damit weitere Lockdowns zu verhindern bzw. hinaus zu zögern.

Und nun kommen die Ausreden:

Ich bin sicher nicht Corona positiv.

Ich habe bei diesem Test über die Nase Probleme (schmerzhaft, Blutungsgefahr, Nasenscheidenproblem, usw.)

Ist nur eine Momentaufnahme.

Ein Chip wird geheim implantiert (Verschwörungstheoretiker)

Und nun ist die Teilnahme an diesen Tests mehr als beschämend.

Apropos Momentaufnahme: Warum legen wir uns unter den Röntgenschirm, machen ein Belastungs-EKG, machen eine Gesundenuntersuchung, usw.?; Lauter Momentaufnahmen, die uns aber viele Informationen liefern. Gehen diese auch noch so gut aus, so wissen wir doch, dass es nicht so bleiben muss, wenn wir nicht auch weiterhin vernünftig weiterleben. Genauso ist ein negativer Corona-Test zu bewerten. Super, ich bin negativ! Mein Verhalten war bisher richtig. Ich werde dies weiterhin wie empfohlen beibehalten und vielleicht sogar manches noch strenger beachten.

Helmuth Gruber, 2500 Baden