Im Gegensatz zur Behauptung von Frau Maria Hinterseer, Saalfelden (Leserbrief vom 18. 2.), konnte ich keinerlei Testknappheit im Pinzgau feststellen. In den letzten Monaten habe ich in Saalfelden und Zell am See wöchentlich ohne Wartezeit problemlos Termine bekommen, auch in den letzten Wochen, in denen die Testintensität erfreulicherweise enorm gestiegen ist. Nun ist eben mehr Flexibilität erforderlich, wobei Testtermine schon wichtiger sind als Friseurtermine.



Herbert Mair, 5760 Saalfelden