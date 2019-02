Die Toiletten bleiben geschlossen

Aus welchen Gründen werden die beiden wichtigen Toiletten am Lokalbahnhof Bürmoos nicht wieder geöffnet? Sie wurden von irgendwelchen Rowdys beschädigt und sind nunmehr seit vielen Wochen gesperrt. Dazu muss man wissen, dass es in der Lokalbahn keine WCs gibt und damit diese Toiletten die einzigen Möglichkeiten waren, um beim Umsteigen ein "Örtchen" zu benutzen. Hat die Salzburg AG überhaupt kein Geld mehr für Reparaturen?

Dann steht uns ja noch einiges bevor, wenn es z. B. in Obussen oder der Lokalbahn zu Beschädigungen kommt.

Otto Lorenz, 5120 St. Pantaleon