Die Trasse der Regionalstadtbahn

Mit großem Interesse, Freude und Unmut zugleich, habe ich den Artikel über die Regionalstadtbahn in der SN Ausgabe vom 11. Mai 2020 gelesen. Das Thema der Regionalstadtbahn - in meiner Zeit als Verkehrslandesrat bezeichneten wir das Vorhaben EUREGIO Bahnen - hat mich sehr intensiv beschäftigt. Wenn Salzburg eine echte Verbesserung der Verkehrssituation erreichen will, dann gehört vom Hauptbahnhof ausgehend eine Verbindung über Nonntal bis nach Hallein errichtet - genau so wie Stefan Knittel (Geschäftsführer der Salzburger Regionalstadtbahn Projekt GmbH) dies darstellt.

Das Ganze ist aber nicht neu. 2015 sind meine Experten und ich genau auf dieselbe Variante gekommen, in etwa auf auch dieselbe Kostenschätzung. Der jetzige Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, dessen Arbeit ich sehr schätze, beziffert die Gesamtkosten auf etwa 650 Mill. Euro. In einem SN-Interview vom 18. August 2015 habe ich 600 Mill. Euro an Errichtungskosten genannt.

Anfang 2015 hatte ich den Eindruck, dass das Projekt endlich, nach 30 Jahren der Diskussion, umgesetzt wird. Nach den intensiven Projektarbeiten begann die politische Abstimmung. Die Bürgermeister der Umlandgemeinden, jene aus den Bayerischen Nachbarorten, die Mitglieder der Landesregierung und auch der Bürgermeister der Stadt Salzburg waren zu diesem Zeitpunkt, Anfang 2015 sehr positiv gestimmt. Der nächste Schritt wäre die Sicherung der Bundesmittel gewesen. Vorgespräche mit den Beamten im Infrastrukturministerium und auch mit dem zuständigen Verkehrsminister habe ich geführt. Alles schien bestens zu laufen bis zu jenem Tag, als Bürgermeister Schaden ausscherte. Ohne Rücksprache mit mir sagt er im SN-Sommergespräch, dass sich seine Hoffnungen, was die Stadtregionalbahn, betrifft ziemlich zerschlagen haben. In Folge hat er Willi Rehberg zum Regionalstadtbahn-Beauftragten ernannt. Rehberg hatte offenbar den klaren Auftrag, das Projekt zu vernichten. Jene Investition die Stefan Schnöll und ich mit 600 bis 650 Mill. Euro veranschlagt haben, errechnete Rehberg mit 1,5 Milliarden Euro. Jetzt ist man offensichtlich dort angelangt, wo wir Anfang 2015 schon waren. Ich wünsche Landesrat Schnöll von ganzem Herzen und im Interesse von Salzburg, dass das gute Projekt nun durchgezogen wird.







Hans Mayr, Landesrat a.D., 5020 Salzburg