Die Türkise Richtung in Brüssel

Für Sebastian Kurz ist die Richtung seines visionsbefreiten Kurses in Brüssel "klar" und "gut" ("Gipfel wurde zur Zitterpartie", SN vom 20.7.).

Frau Edtstadler legt in der ZiB2 nach: Das Herausverhandeln eines Österreich-Rabatts nennt sie "solidarisch sein mit Europa". Sie meint wohl jene Solidarität, die uns die Erfinder der Rabatte - die Briten - vorgelebt haben. Das Blockieren in Brüssel zum Zwecke einer innenpolitischen Kleingeldsammlung nennt Kurz "klare Richtung" (SN, 20.7.). Die Behinderung eines großzügigen Wurfes für einen wirtschaftlichen Aufschwung Europas heißt auf Türkisisch "richtige Richtung". Und beschämend kleinkariertes und unwürdiges Schachern heißt nun "solidarisch sein".

So wird unser Ansehen in Europa verspielt und ganz nebenbei unser Nachbar Italien als kaputtes Land beleidigt. "Ihr seid ein kaputtes Land" ist wiederum Türkisisch und heißt wohl: Wir brauchen euch Italiener trotzdem als Touristen und Käufer unserer exportorientierten Wirtschaft. Aber das Geld dafür gibts nur auf Kredit. Die "aufrechten" Vier meinen, gemeinsam seien sie stark. Sie sind stark, weil sie Europa, das eine rasche Entscheidung braucht, erpressen. An der Seite unseres Kanzlers reitet Mark Rutte, dessen Land mit Steuerdumping ganz Europa abzockt. Sparsam eben.

Der Kanzler ist leider viel zu sehr von sich überzeugt. Ähnlich wie Trump keinen Republikaner, muss auch unser Kanzler christlich-soziale und weltoffene Kräfte in seiner Partei nicht fürchten.

Migrationspakt hin, Seenotrettung her. Sie lassen ihn machen. Wahlsieg ist alles. Wenn Europa nicht auf die Füße kommt, werden wir alle das schmerzhaft zu spüren bekommen. Kurz' Trumpf ist eine Wählerschaft, die das Türkisische nicht durchschaut. Wie sehr zu ihrem langfristigen Nachteil ihr Strahleheld handelt, können sie nicht sehen. Ihnen würde ich gerne kollektiv Zeilen von Bert Brecht ins Stammbuch schreiben: "Hinter der Trommel trotten die Kälber, das Fell für die Trommel liefern sie selber".

Dr. Bernhard Handlbauer, 5020 Salzburg