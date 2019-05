Die U-Bahn ist leist- und machbar

Zum Leserbrief "U-Bahn: Ein Blick nach Karlsruhe" vom 16. 5.:

Dazu muss ich sagen, dass es immer wieder zum Versagen der Führung in den Planungs- und Errichtungsgesellschaften kommt. Ich bringe ein Gegenbeispiel: der Ärmelkanaltunnel, errichtet mit der Gefriertechnik und der Österreichischen Tunnelbautechnik (unter begleitender Salzburger Kontrolle). 50 km lang, davon 37 km in 47 Metern Tiefe, in Schlick, Sand und Meerwasser, dreiröhrig, ohne größere Probleme fertiggestellt.

Wenn man von diesem Karlsruher Negativszenario ausgeht, müsste man auch beim ÖBB-Hl-Tunnel zwischen Salzburg-Kasern und Köstendorf mit einer Verdoppelung der Finanzierungskosten und der Bauzeit rechnen. Das Gegenteil ist der Fall.

Ich bringe noch ein Beispiel: Der Salzburger Hauptbahnhof steht auf Seeton. Es fahren 2000-t-Züge durch und es gibt keinerlei Setzungen und Risse. Mein größter Dank gilt dem hochkompetenten Planungs- und Bauteam, Dr. Wehr und DI Wörndl. Zu den Kosten muss ich sagen, es waren 260 Mill. Euro budgetiert und die Abrechnung nach der Fertigstellung ergab 255 Mill. Euro! Es macht nur die unterirdische Verlängerung der SLB Sinn!

Dies ist eines der wirtschaftlichsten Nahverkehrsprojekte Österreichs mit einer Betriebskostendeckung bis zum Mirabellplatz von 115% (TTK-Studie) und in Anif noch immer 70% (Diplomarbeit DI Peter Brandl).

Zu den Planungs- und Errichtungskosten muss ich sagen, 600 Mill. Euro kostet die Verlängerung bis Anif. 300 Mill. zahlt der Bund (und EU?) und 300 Mill. verbleiben dann noch für Stadt und Land. Auf zehn Jahre gerechnet ergibt das für Stadt und Land pro Jahr 15 Mill. Euro. Das kann sich die Stadt bei einem Budgetüberschuss von 50,1 Mill. Euro für 2018 locker leisten.

Alois Buchner, Sprecher PSKNVS und Verkehrsforum Innenkreis NVK, 4894 Oberhofen