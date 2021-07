Die überfüllten Tierheime waren abzusehen

Zum Artikel "In der Pandemie angeschaffte Tiere überfüllen Salzburger Tierheime" (SN, 10. 7. 2021).

Auf die Schlagzeile habe ich schon seit Monaten gewartet.

Das war abzusehen.

Dass viele Menschen sich während der Pandemie einfach einen Hund wie ein Möbelstück anschafften, sah man seit dem Frühjahr 2020 auch daran, dass die Straßen und Gehwege der Innenstadt auf einmal zusehends mit Hundehaufen voll waren.

Während langjährige Hundebesitzer stets ein Sackerl mit dabei haben, ließen die neuen, temporären Besitzer der Hunde den Haufen einfach so liegen, so wie man das ja auch gewohnt ist mit seinen leeren Flaschen und den Essensboxen, die man einfach plumpsen lässt. Es kommt ja jemand, der meinen Dreck aufräumt - so die gängige Meinung.

Nun, seit Anfang Juli kann man sich ja wieder mit Kreti und Pleti treffen; da stören dann die Viecherln.

Grauslich, wir Menschen!

Kurt F. Fuchs, 5020 Salzburg