Die Übersiedlung des UKH ist völlig unnötig

Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zum Schluss und daher hoffe ich inständig, dass

von der Zusammenlegung des UKH mit dem LKH Abstand genommen wird,

da man ja inzwischen das unnötige Vorhaben neu "evaluieren"(?) möchte.

Dem Leserbriefschreiber Dr. Ewald Esterer ("Übersiedlung Unfallkrankenhaus", SN, 11.10.2022) ist seinen

Argumenten gegen die Übersiedlung nichts hinzuzufügen, denn er erklärt

darin haargenau, warum das UKH an dieser Stelle unbedingt bleiben sollte.

Es wäre dann schon das zweite unsägliche Unternehmen der Stadt - nach

dem verhinderten Ausbau der Mönchsberggarage - das vielleicht zu Fall kommt und

nachdem alle guten Dinge Drei sind, sollte dieses Schicksal auch diesem

lächerlichen S-Link ereilen, das keiner will und keiner braucht!

Der im Jahre 1909 in Oberndorf geborene und auf der ganzen Welt

anerkannte Nationalökonom Leopold Kohr sagte: "Small is beautiful!"

Diesen Merksatz sollte man einmal in die Poesiebücher von

Stadt und Land Salzburg schreiben!

Josef Blank, 5061 Elsbethen