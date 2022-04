Die Ukraine und die drei Schlüsselblumen

Mein fünfjähriger Enkelsohn (der ohne Fernseher und Radionachrichten aufwächst) und ich gehen in der Au spazieren. Wir kommen an Schlüsselblumen vorbei und ich sage zu ihm, dass wir darauf achten sollten, nicht auf Schlüsselblumen zu treten, da sie unter Naturschutz stehen, weil es nur noch wenige dieser Art gibt. Er fragt: "Nur noch 1000 Oma auf der ganzen Welt?" Ich sage: Wie viele es noch gibt, kann nicht dir nicht sagen. Er antwortet: "In der Ukraine gibt es vielleicht nur noch drei, weil die anderen von den Bomben kaputt gemacht wurden."







Rosina Lamprecht, 5121 Ostermiething