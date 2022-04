Die Ukraine wird sich selbst überlassen

Sieben Wochen lang lassen wir die Ukraine nun betteln um effektivere Waffen, um NATO-Beitrittsgespräche, um Stopp von weiterer Finanzierung dieses Massakers.

Deutschlands wirklich erbärmliche Haltung, die Weigerung der österreichischen Regierung die Finanzierung sofort abzustellen, Ursula von der Leyens herablassende Einladung der Ukraine in die europäische "Familie", der täglich näherrückende Totalangriff auf den Osten und Süden, später wieder die gesamte Ukraine ...

Schweden und Finnland werden nun zu NATO-Beitrittsgesprächen eingeladen. Warum nicht die Ukraine? Sind die Ukrainer nicht Teil unserer menschlichen Familie, oder keine Europäer? Wir überlassen sie dem täglich näherrückenden Tod und sie werden nicht wieder auferstehen. Wir sollten prüfen, ob wir zu Ostern in die Kirche gehen dürfen. Wir sollten uns schämen und gründlich überlegen, in welcher Welt wir und unsere Kinder leben wollen und werden.

PS. Die sicher großen wirtschaftlichen Probleme lassen sich mit einem Masterplan durchstehen und wieder durchstarten. Unsere Schuld wird einen dauerhaften Schaden hinterlassen.







Tina Stickler, 5020 Salzburg