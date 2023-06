Die Umweltbilanz für Kurzstreckenflüge ist desaströs

Es ist unglaublich! In Zeiten der Klimakrise wird ernsthaft darüber nachgedacht, den "Kürzest-Streckenflug" nach Wien wieder aufzunehmen. LH-Stv. Stefan Schnöll werde "alles in meiner Macht Stehende dafür tun". Er zeigt damit sein wahres Gesicht. Schnöll, der sich angeblich so für den öffentlichen Verkehr und die Schiene einsetzt, will die Anreise zum Flughafen Wien von der Bahn in die Luft verlegen. Ja geht es noch?

Die Bevölkerung wird aus Umweltgründen angehalten, möglichst wenig mit dem Auto und dem Flugzeug zu reisen und dann fordern Stefan Schnöll und Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller eine Flugverbindung für eine Distanz von 300 Kilometern, die schnell, bequem und sicher mit dem Railjet zurückgelegt werden kann. Die CO2-Bilanz für Kurzstreckenflüge ist desaströs. Das Argument, dass die Reisenden aus dem Pinzgau und Pongau jetzt mit dem Auto zum Flughafen München fahren, ist sehr fragwürdig. Wenn sich jemand entscheidet, die gefährliche und staugeplagte Autobahn A8 nach München mit dem Auto zu befahren, statt stressfrei und tiefenentspannt den Zug nach Wien zu benutzen, ist es seine Entscheidung. Sie oder er hat kein Recht sich darüber zu beklagen. Manche mögen die Ausweichroute mit dem Auto über Wasserburg nehmen.

Wenn man aus einem Land kommt, das Abfahrtsperren auf der Autobahn A10 verhängt, verbietet sich eine solche Vorgangsweise aus moralischen Gründen. Am Flughafen Wien steigt man ohne umzusteigen direkt unter dem Terminal aus dem Zug aus. Davon können die Benutzer/-innen des Flughafens München nur träumen.

Dr. Kurt Liewehr, D-83395 Freilassing