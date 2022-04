Die Ungleichheit wird immer größer

Auf den ersten Blick das ganze Elend der Schere, die zwischen Arm und Reich bei uns immer weiter aufgeht, auf Seite 13 des SN-Lokalteils am 23. April: "Einkommen reicht bei vielen nicht mehr zum Leben aus" titelt richtig ein Artikel über die gestiegenen Lebenskosten. Etwas weiter unten eine Anzeige eines Nobelrestaurants in der Salzburger Altstadt, das zu einem sechsgängigen Menü um "wohlfeile" 139 Euro einlädt, mit Musikbegleitung und feinen Weinen.

Wir haben längere Zeit ehrenamtlich bei der Flachgauer Tafel mitgearbeitet und wissen um die Nöte der sogenannten kleinen Leute, die oftmals Großes leisten, um ihre Familien durchzubringen. Immer mehr von ihnen schaffen es trotz Vollzeitjobs nicht mehr, das tägliche Leben zu finanzieren.

Wenn wir so weitermachen, wird es in nicht allzu langer Zeit Aufstände gegen die Zustände in unserem reichen Land geben - und das zu Recht!



Barbara Plätzer, 5300 Hallwang