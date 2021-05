Die Unschuldsvermutung sollte auch für den Kanzler gelten

Zum Leserbrief "Selbstbedienungsladen der Parteien" (SN vom 14. März):

Herr Mag. Pritz bezeichnet in seinem Leserbrief unsere Republik als "Selbstbedienungsladen" der Parteien, begründet dies aber nicht. Er bedient sich dabei lediglich eines Schlagwortes, das darauf abzielt, Emotionen zu wecken und Vorurteile zu stärken. Seine Ausführungen zum Finanzminister, der sich um Urteile (Mz.) des Verfassungsgerichtshofes keinen Deut schert, ist sicherlich nach vorliegenden Informationen und der Stellungnahme Blümels zu diesem Vorwurf so nicht mehr aufrecht zu erhalten. Laut Rechtsordnung sind dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss von der betroffenen Behörde nur Akten zu bestimmten abgeschlossenen Vorgängen zu liefern. Inwieweit dieses Beweisthema vom VfGH definiert und konkretisiert war, ist nicht bekannt. Dass da jedoch datenschutzrechtliche Fragen zu berücksichtigen waren und eine en bloc Übermittlung der Akten nicht in Frage kommen konnte, ist offensichtlich. Der Finanzminister hatte, wie mittlerweile bekannt ist, zur Abklärung dieser Fragen sogar den Anwalt der Republik, die Finanzprokuratur eingeschaltet gehabt.

Was in unserer Republik jedoch in höchstem Maße bedenklich erscheint, ist nicht eine Aktenlieferung erst nach Urgenz, sondern der Umstand, dass ein angebliches Vorhaben der Justizbehörde WKStA, den Bundeskanzler wegen des Verdachtes einer falschen Beweisaussage § 288 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 StGB zu belangen, sofort an die Öffentlichkeit gelangt und damit ipso facto zu einer breiten Vorverurteilung dieses Staatsorgans führt. Rückt solches nicht unseren Rechtsstaat ins Zwielicht? Oder ist ein politischer Funktionsträger nur ein Staatsbürger zweiter Klasse, für den nicht einmal ein Hauch von Unschuldsvermutung gilt!

Rudolf Pöschl, 5232 Kirchberg bei Mattighofen