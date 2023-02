Die Planung für die teilweise unterirdische S-Bahn in Salzburg schreitet voran. Die Kostenschätzung steigt ständig. Die Trassenführung ist noch immer nicht fixiert. Irreführend wird ständig von einer schnellen Verbindung nach/von Hallein gesprochen. Hallein hat eine ausgezeichnete Anbindung seit 2005 mit der S-Bahn in 23 Min.

Immer wieder wird mit der Nord-Süd-Verbindung argumentiert. Woher sollen die vielen Passagiere, die diese Strecke nutzen, kommen? Werden in Hinkunft die Oberndorfer einen Arbeitsplatz in Hallein suchen und umgekehrt? Das geplante unterirdisch geführte Teilstück vom Bahnhof zum Mirabellplatz entspricht einem Fußweg von max. 15 Minuten.

Es fällt daher schwer zu verstehen, warum das Konzept des S-Link in einer relativ kleinen Stadt wie Salzburg von Stadt, Land und Bund so vehement verfolgt wird.

Abgesehen von den enormen Kosten, den noch schwer abschätzbaren Folgen für die angrenzende Region in der Rainerstraße, lange Bauarbeiten in diesem sensiblen Raum ist eines sehr wahrscheinlich: Die unterirdische Trasse wird den Verkehr oben nicht vermindern.

Möglicherweise ist genau das der eigentliche Grund der S-Bahn-Betreiber. Salzburg muss eine Autostadt bleiben, der Individualverkehr durch die Innenstadt soll und darf nicht behindert werden. Wer den Individualverkehr einschränken will, muss politischen Mut und Willen aufbringen. Das passiert leider seit Jahrzehnten nicht.

Mir scheint, wir sind drauf und dran, enorme Summen für ein Verkehrsprojekt zu verschwenden, das der Größe der Stadt und des Umlands nicht entsprechen.

Denken die politisch Verantwortlichen bei einer derart kostenintensiven, das Budget auf viele Jahre belastenden Entscheidung nicht an eine höchst angebrachte Bürgerbeteiligung?



Gudrun Gstach, 5020 Salzburg