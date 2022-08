Die Unterstützung für den Tourismus muss hinterfragt werden

Angesichts der explodierenden Energiepreise verlangt der Obmann der Hotelvereinigung, Herr Walter Veith eine finanzielle Unterstützung des Staates, vor allem für jene Hotelbetriebe, die die steigenden Kosten für ihre Wellnessanlagen nicht mehr stemmen können.

Es ist grundsätzlich zu hinterfragen, inwieweit diese Wellnessoasen energieeffizient bzw. in Zeiten wie diesen, in ihrer Nutzung noch vertretbar sind. Muss es denn sein, den Außenpool, bei minus 20 Grad Außentemperatur, auf 30 Grad zu beheizen? Bio-, Finnische-, Kräutersaunen etc. immer gleichzeitig anbieten zu müssen? Ich glaube so mancher Hotelbetreiber wäre gut beraten, zuerst nach Möglichkeiten des Energiesparens in seinem Betrieb Ausschau zu halten, bevor wieder der Staat bzw. wir Steuerzahler diesem finanziell unter die Arme greifen muss.

Der mündige Gast würde für so manche Energiesparmaßnahmen in einem Hotel sehr wohl Verständnis zeigen.

Christian Laimer, 5700 Zell am See