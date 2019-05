Die Urheber finden

Strache und Gudenus haben sich in Ibiza wie Volltrotteln verhalten - insofern braucht niemand mit ihnen Mitleid zu haben.

Sie haben aber mit ihrem Verhalten die ganze Republik in Mitleidenschaft gezogen und damit wird eine andere Facette dieser ungustiösen Videostory offenbar. Solange man die Frage "Wer hat dieses Video veranlasst bzw. organisiert?" nicht beantworten kann, bleibt der gefährliche Hintergrund, dass "gewisse Kräfte" in der Lage sind, politische Situationen in dem einen oder anderen Land nach Belieben zu stören.

Und deshalb wäre es unbedingt wichtig, die Urheber und die eventuellen Anstifter für diese Aktion zu finden und zur Verantwortung zu ziehen.

Man kennt den Ort der Handlung, also müsste man auch feststellen können, wer zum fraglichen Zeitpunkt dieses Haus gemietet hat, und so eine Spur der Täter finden. Das wäre im gesamteuropäischen Interesse!

Die "Opfer" haben für ihre Dummheit bezahlt - das ist gerecht und in Ordnung. Deshalb sollte man aber nicht auf die Täter vergessen!





Günter Braun, 1020 Wien