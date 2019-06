Sehr geehrte Frau Huber, danke für Ihren Artikel vom 11. 6. 2019 in den SN "Aus Stadt und Land". Ja, natürlich ist die Bodenversiegelung grausam. Es wird aber noch etwas übersehen. Die Komprimierung der Menschen in einer Stadt zieht noch viele weitere Herausforderungen heran, die bis dato nicht erwähnt wurden. Beispiel: Die Menschen müssen ja mit allem Lebensnotwendigen versorgt werden. Allein die Versorgung und Kompression der Menschen in Städten ist die Ursache vieler Missstände, die wir heute auf der Welt mit Schrecken

monieren, Beispiel: Verkehr, Massentierhaltung und Massenlebensmittelproduktion. Naturzugang wird erschwert.

Ahnungslosigkeit der Menschen über die Welt da draußen (Kuhattacken), Haustiere/Hundehaltung? Meiner bescheidenen These nach fundieren fast die meisten Herausforderungen und Probleme von heute auf dem Phänomen des Zusammenlebens von vielen Menschen in einer Stadt.



Ing. Michael Wüst, 2544 Leobersdorf