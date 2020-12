Die vergessene Jugend

Der Unterricht in den Oberstufen erfolgt weiterhin im "Distance Learning", also nicht in der Schulgemeinschaft, sondern hinter dem Bildschirm. Nach rund zwei Monaten von März bis Mai 2020 sitzt diese Gruppe mittlerweile wiederum seit einigen Wochen sozial und örtlich isoliert zu Hause in den eigenen vier Wänden.

Ohne Perspektive und zeitlicher Eingrenzung wird diese Gruppe völlig im Regen stehen gelassen; wirtschaftlich uninteressant und ohne jede Lobby.

Es ist nicht der nur mäßig vermittelte Lernstoff, sondern die geistige und seelische Gesundheit unserer Jugendlichen, die mir Sorge bereitet. Lerninhalte sind nachzuholen, aber die "verlorene Jugend" nicht.

Wo sind Berechnungen, Modelle oder Schätzungen, dass der Nutzen von Schließungen der Oberstufe größer ist als der Schaden, den man den Jugendlichen damit zufügt? Ob die seelischen Einbußen in angemessenem Verhältnis dazu stehen, ist schwierig abzuschätzen. Ist nicht seelische Gesundheit körperlicher Gesundheit gleichzusetzen?

Der Weg vom Bett zum Schreibtisch und retour ist oft der einzige, der noch möglich ist. Sollte man doch als braver Oberstufenschüler und pflichtbewusster Staatsbürger jegliche unnötigen Wege tunlichst vermeiden.

Die Öffnung der Einkaufszentren zum "weihnachtlichen Shopping" ist völlig legitim und wirtschaftlich erklärbar, der Präsenzunterricht einer 25-köpfigen Klasse in der Oberstufe aber extrem gefährlich und von höchstem Ansteckungsrisiko! Mir persönlich fehlt da mittlerweile jede Verhältnismäßigkeit! Entweder wir gehen alle gemeinsam in den Lockdown oder alles bleibt geöffnet.

Einzelne Gruppen ständig wegzusperren entbehrt jeder Logik.





Claudia Zink, 5020 Salzburg