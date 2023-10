Die Verlierer der Wahlen

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind also geschlagen. Diesmal sind sich wirklich alle Medien einig: Die Verlierer sind die Parteien der Ampelkoalition in Berlin (!), also: SPD. Grüne und FDP. Ganz besonders trist schaut es um die Politik von Christian Lindner (FDP-Chef) aus.

Dem Regierungsbündnis beigetreten ist er, um liberale Akzente gegen Rot/Grün durchzusetzen. In der Realität wurde er jedoch als "Blockerer" gescholten, wenn er Beschlüsse verzögerte.

Musste aber letztlich doch den beiden Linksparteien zur Mehrheit für Regierungsvorlagen verhelfen. Also gilt Lindners Image als der Steigbügelhalter für rot-grüne Wunschgesetze. Er wird die Freiheitlichen sicher nicht mehr in die Bundestagswahl des nächsten Jahres führen.

Reinhard Kaske, 1130 Wien