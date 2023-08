Die vermaledeite Liftkarte

Zu "Peinlicher Betrug einer Arztfamilie" (SN-Lokalteil vom 5.8. 2023): Gier, krumme Tour oder einfach nur dumm. Da hat doch jemand das Geburtsdatum verfälscht, nur um eine billigere Saisonkarte zu erhaschen. Jetzt ist das gar nicht jemand, der arm zu sein scheint. Nein, diese Familie besitzt ein Wohnhaus im Oberpinzgau. Um in den Genuss dieser vergünstigten Karte zu kommen, hat die aus Deutschland stammende Familie als Altersnachweis an der Pinzgauer Liftkassa eine gefälschte Meldebestätigung vorgelegt; so nach dem Motto, die Össis werden das ohnehin nicht merken. Urkundenfälschung? Betrug?

Schon vor rd. 200 Jahren wurde schriftlich festgehalten: "Wer dem Pinzgauer Geistesblödheit oder Stumpfheit vorwirft, der irret sehr weit, er hat viel natürlichen Witz und gesunde Beurteilungskraft." Doch das wussten diese Leute aus dem Nachbarland nicht. Im Gegenteil, anstatt einzulenken, herrschte der Deutsche das Kassenpersonal an: "Können Sie nicht lesen?" Das war zu viel und zu harsch. Man ging der Sache nach und konnte den Schwindel aufdecken.

Für mich ergeben sich einige Fragen: a) Sind das die betuchten Ferienhausbesitzer, die bei jedem Chalet-Neubau-Projekt lobend zitiert werden? b) Die Idee stammte vom Sprössling selbst, der ein Studium beginnen möchte; hört, hört, welches, Kriminologie? c) Kann sich ein deutscher Zahnarzt keine Liftkarte ohne Schummelei leisten?

Sollte es sich bei der letzten Frage um einen Kassenarzt handeln, könnte man u. U. sogar ein Auge zudrücken. Vielleicht kann man ihnen aber auch die Termine bekannt geben, wann und wo eine Hilfsorganisation in der Nähe Station macht. Verteilen statt wegwerfen, gratis eine Einkaufstasche füllen. Hier gibt es - auch ohne Meldebestätigung - zwar teils abgelaufene, aber noch sehr gute Ware kostenlos. Barmherzigkeit kennt eben keine Grenzen, Frechheit aber schon.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf