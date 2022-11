Die versäumte Energiepolitik fällt uns auf den Kopf

Jede Heizung (außer Holzöfen) braucht Strom. Das aber Wärmepumpen, welche ja in letzten Jahren von allen Seiten der Energieberater und natürlich den Stromanbietern als eine gute und mitunter auf der günstigen Seite der Heizungsarten gepriesen wurde, wird diese für den Besitzer jetzt zum Buhmann bezüglich Stromverbrauch. Man kann auch nicht verstehen, warum Strom um rund 130 Prozent erhöht wird, da ja immer noch dieser aus unseren bestehenden Kraftwerken zum großen Teil, (wird auch von der Salzburg AG in Eigenwerbung so publiziert) erzeugt wird. Und nicht alles hängt mit dem derzeit hohen Preis von Gas zusammen. Globalisierung ist wichtig, aber auch Eigenständigkeit darf nicht vergessen werden.

Weiters werden die Bezüge der Verbraucher um max. zehn Prozent angehoben. Da klafft ein irrsinniger Unterschied, der sich nie und nimmer auch nur halbwegs ausgehen kann! Noch gar nicht eingerechnet alle weiteren Erhöhungen lebensnotwendiger Produkte.

Versäumte Chancen der erneuerbaren Energieerzeugung, welcher Art auch immer, fällt uns durch die unfähige und versäumte Energiepolitik jetzt schlagartig auf den Kopf. Hauptsache, Abschöpfung hoher Gewinne für Stadt und Land. Der Bürger hätte weit mehr davon, dies direkt in niederen Energiepreisen zu erhalten.



Sepp Eibl, 5162 Obertrum/See