Die Versprechen der S-Link-Gesellschaft

Soweit ersichtlich herrscht hinsichtlich der Behebung des Salzburger Stauproblems politischer Konsens. Die Abstimmung über den S-Link ist meiner Einschätzung deshalb in erster Linie eine technische Frage: Wird der Salzburger Stau durch den S-Link wesentlich reduziert oder nicht?

Während Gegnern immerhin Expertengutachten öffentlich vorlegen, hüllt sich die S-Link-Gesellschaft hinsichtlich genauer Daten in Schweigen. "Die Zahlen und Ergebnisse werden nach Abschluss der Analyse [Anm. durch das Ministerium] jedenfalls veröffentlicht." Als Bürger dieser Stadt fragt man sich an dieser Stelle, warum nun wir über etwas entscheiden sollen, worüber es keine/kaum veröffentlichte Berechnungen gibt und für das auch keine alternativen politischen Konzepte im Wettbewerb stehen.

Umso verblüffender sind in diesem Zusammenhang die plakatierten Versprechen der S-Link-Gesellschaft: Durch den Bau des S-Link entstünden "mehr Platz zum Leben" und "mehr Rad- und Gehwege". Auch die Stadt würde "grüner" werden. Das ist insofern spannend, als der Bau des S-Link diese Ziele nicht zwingend zur Folge haben muss. Durch den Bau des S-Link allein entsteht nämlich kein einziger neuer Rad- oder Gehweg, keine Parks und Grünflächen. Um dies umzusetzen, bräuchte es (zusätzlichen) politischen Gestaltungswillen und ein entsprechendes Budget. Es besteht aus meiner Sicht die latente Gefahr, dass nach dem Bau des S-Link beides aufgebraucht sein könnte.

Vielleicht sollte man das Geld also besser gleich in einen (massiven) Ausbau der Fahrradinfrastruktur, in neue Gehwege, in bessere Öffis und in neue Parks und Grünflächen investieren.

Mag. Dr. Johannes Warter, 5020 Salzburg