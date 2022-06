Die Verstaatlichung unseres Wohlergehens

Wie immer ist der Beitrag von Chefredakteur Andreas Koller analytisch und interessant. Für mich fühlt sich die "Verstaatlichung" an wie ein Schritt in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sehe dies auch zwiespältig. Einerseits das gesicherte minimale (?) Grundeinkommen durchaus als Lösung für die Versorgung der am meisten benachteiligten Bürgerinnen und Bürger und eine Möglichkeit, das Dickicht an Zuschüssen etc zu bereinigen und nicht mehr Bürgerinnen und Bürger als Bittsteller zu klassifizieren - grob gesagt. Andererseits würden natürlich Abhängigkeiten geschaffen und damit einhergehend könnte Leistungswillen gedämpft bzw bestraft werden, z.B. durch hohe Abgabenlast. Eine Möglichkeit (ich bin keine Expertin, nur interessierte Bürgerin) würde sich in dieser Situation anbieten, endlich Steuern auf Arbeit zu senken und damit die Kaufkraft zu stärken und möglicherweise wirtschaftliche Anreize für den Standort Österreich zu schaffen. Das würde allerdings den staatlichen Einfluss auf den einzelnen Staatsbürger zurückdrängen, was aber demokratiefördernd wäre. Die Entscheidung sollte eigentlich von den Staatsbürgern getroffen werden, so es denn eine Wahlmöglichkeit geben sollte. Das wäre einer Demokratie und damit der Freiheit des Einzelnen würdig!



Angela Rupprecht, 1040 Wien