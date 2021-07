Die Vertreibung des Lebens

Neulich an der Alm: Ich gehe mit meiner Freundin spazieren. Da sie hochschwanger ist (zwei Wochen bis Geburtstermin) bittet sie mich, ein wenig zu rasten. Wir setzen uns ans Wasser, sie in den Schatten, ich in die Sonne und beginnen zu reden. Plötzlich werden wir von einer Frau hinter der Hecke ihres Anwesens beschimpft. Wir sollen leiser sprechen und am besten woanders hingehen. Da es Freitag, fünf Uhr nachmittags ist und meine Freundin aktuell eine Pause braucht, sind wir uns keiner Schuld bewusst. Wir weisen die Frau darauf hin, dass wir hierbleiben werden und auch nicht daran denken, zu schweigen. Ihre verbalen Attacken gehen weiter. Ich kontere, gebe jedoch irgendwann auf. Einige Minuten später bricht meine Freundin in Tränen aus.

Nach 18 Monaten Corona-Isolation ist es notwendig, dass Menschen wieder leben, lachen und reden dürfen, auch in der Öffentlichkeit. Und gerade junge Menschen sollten nicht bestraft werden dafür, dass sie sich mit den Alten solidarisch gezeigt haben. Nein, "Pensionistenleben für alle" darf nicht die neue Normalität sein.

Dr. Benjamin Pascal Blaikner, 5020 Salzburg