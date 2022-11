Die vielen Probleme der Bahn

Die Idee von Dipl.-Ing. Heinrich Thöne (SN, 23. 11.), den Güterverkehr auf der Bahn mit selbstfahrenden, elektrischen Gütertriebwagen abzuwickeln, halte ich für einen sehr klugen Vorschlag. Er löst allerdings nur ein Problem der Bahn, wobei ein anderes, wohl schwerwiegenderes, bestehen bleibt: dass die Bahn im Gegensatz zum Straßenverkehr nur in äußerst seltenen Fällen Haus-zu-Haus-Verkehr bewerkstelligen kann. Zumindest für die "letzten Kilometer" ist fast immer ein Umladen auf LKWs, im Endeffekt also ein zweifaches Umladen, notwendig. Um das zu vermeiden, müsste der Huckepack-(RoRo)-Verkehr forciert werden, zum Beispiel durch Verladeeinrichtungen für LKWs auch auf kleineren Bahnhöfen, was allerdings große Investitionen erfordert. Es ist deshalb wohl die Frage zu stellen, ob das Verkehrssystem Schiene (außer auf Hauptstrecken und in Ballungsräumen, wo der Schienenverkehr nicht ersetzt werden kann) nicht prinzipiell dem Verkehrssystem Straße unterlegen ist und es nicht in jeder Hinsicht sinnvoller wäre, das Verkehrssystem Straße (auch ökologisch) zu optimieren, anstatt weiterhin viel Geld in ein paralleles Verkehrssystem zu stecken, das im 19. Jahrhundert schon gut entwickelt war, aber - offenbar wegen seiner Unzulänglichkeit - neben sich den Autoverkehr aufkommen lassen musste und dessen Siegeszug bisher nicht viel entgegenzusetzen hatte.



Prof. Dr. Peter Jordan, 9620 Hermagor