Nun hat es ein jeder bemerkt: Die vierte Corona-Welle breitet sich aus, und es ist noch nicht einmal Ferienende und Schulbeginn. Die Delta-Variante des Virus ist dermaßen ansteckend, dass jeder Österreicher damit in Kontakt kommen wird, Unvorsichtige früher, Vorsichtige später, höchstens Einsiedler nie.

Der Effekt der Infektion wird auch wieder unterschiedlich ausfallen: für Geimpfte ein milder bis nicht wahrnehmbarer Verlauf, für Ungeimpfte dramatischer, bis zum Krankenhausbett oder gar auf der Intensivstation. Der Prozentsatz der Ungeimpften in den Krankenhäusern spricht bereits eine deutliche Sprache. Und um genau diese geht es: Rund 20 Prozent, also ungefähr so viel wie Kickl-/ FPÖ- Wähler derzeit, werden sich von keinen Argumenten, "Impfzuckerln" oder Fakten überzeugen lassen, der Rest, um auf eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent zu kommen, wohl eher. Der Rest muss abgeholt werden.

Sei es, indem die Existenz für Ungeimpfte gelinde ungemütlicher gemacht wird, sprich: Testung selbst zu zahlen sind oder schwankende Mitbürger mit unwiderlegbaren Fakten und/oder einem wie immer gearteten Bonus ins Impfboot geholt werden. Zu Beginn 2020 lief man den Impfdosen nach, jetzt den zaudernden Nichtgeimpften.

Zum Schluss ein Zitat des Infektiologen, Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch:

"Wenn Sie die Impfung nicht wollen, versuchen Sie es mit der Krankheit". So hart dies klingt, in der Sache ist ihm recht zu geben.

Mag. pharm. Michael Schönheinz, 5020 Salzburg