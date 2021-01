Die Vorteile am Homeschooling

Zurzeit lese ich in den SN immer wieder kritische Stimmen zum Homeschooling. Als direkt betroffener Schüler des Sportgymnasiums Akademiestraße möchte ich dazu gerne Stellung nehmen. In diesem Schuljahr habe ich schon mehrere Wochen während eines Lockdowns im Homeschooling verbracht. Ich habe täglich Onlinemeetings mit meinen Lehrerinnen und Lehrern und bekomme verschiedene Aufträge und Aufgaben, die ich erledigen muss. Dabei lernt man sehr schnell, mit dem Computer umzugehen und selbstständig zu arbeiten. Das bringt mir sicher viele Vorteile für mein zukünftiges Leben. Der einzige Nachteil am Homeschooling ist, dass man seine Schulkameradinnen und -kameraden nur am Bildschirm sieht. Gerade in der schwierigen Corona-Zeit sollte man nicht alles kritisieren, sondern auch positiv denken.



Gregor Marx, 5020 Salzburg