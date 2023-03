Die Vulva-Weckerl zum Weltfrauentag sind ein Skandal

Was sich Salzburgs "Grüne" Spitzenpolitikerinnen am Weltfrauentag einfallen ließen, hat mit Vernunft nichts mehr zu tun, sondern ist eine Beleidigung für alle Geschlechtsgenossinen. Man unter-stellt ihnen, dass der Großteil der Frauen den Fachbegriff ihres Geschlechtes gar nicht weiß und so haben sie sich einen besonderen Gag einfallen lassen. Sie missbrauchten ein tägliches Grundnahrungsmittel, nämlich Weißbrot und ließen sich von einem Bäcker "weibliche Geschlechtsorgane" backen um sie heute zu verteilen(!). So etwas ist abstoßend und auch abartig. Für so eine Aktion werden diese Damen auf-grund ihrer politischen Funktion auch noch bezahlt. Ich verstehe auch den Bäcker nicht, dass er so einen Auftrag nicht einfach abgelehnt hat.



Gerhard Lettner, 5020 Salzburg