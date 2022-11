Die Wahlkampfmanager gehörten ausgetauscht

Der Versuch wäre es wert, in Vorwahl-Zeiten Parteisekretäre und Wahlkampfmanager durch Spitzen-Journalisten zu ersetzen. Denn die wissen eher als die anderen, wo dem Wahlvolk der Schuh drückt, weil sie mindestens wöchentlich einmal - die meisten sogar täglich - zu ihren Leserinnen und Lesern in Kontakt treten.

Würden sie so argumentieren, wie das derzeit die ÖVP-Politiker mit einigen Ausnahmen tun, dann würden ihnen die Leser/-innen in Scharen davonlaufen. Die Politiker aber glauben offenbar mit dem Hinweis darauf, dass das letzte Wort in den zahlreichen Skandalen, die bereits zum Markenzechen für die ÖVP geworden sind, wohl die Richter sprechen werden müssen.

Das ist zwar richtig. Nur kann man so verloren gegangenes Vertrauen nicht zurückgewinnen. Das wissen zwar hellhörige Journalisten, aber offenbar nicht die in eingefahrenen Bahnen denkenden Politiker und ihre Berater, die noch immer dem Gedanken nachhängen, Probleme durch Aussitzen lösen zu können, wenn sie deren Aufarbeitung in die Zukunft verschieben. So aber verstärken sie nur noch vorhandenes Misstrauen in die Politik.

Wenn die gerade politisch Mächtigen ständig die Gründe ihres eigenen Versagens bei den anderen suchen, verstärken sie das vorhandene Misstrauen in die Politik noch mehr und schaden dann letztlich sich selbst, wie die politische Entwicklung in Österreich in den letzten Monaten und Jahren zeigt, die katastrophal zu nennen, nur eine unzulässige Verharmlosung der politischen Zustände in unserem Land sein kann.







Franz Frühwirth, 3852 Gastern