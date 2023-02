Die wahren Baustellen in unserer Republik

Laufend lese ich die gescheiten Abwägungen von gescheiten Leuten, die in Leserbriefen oder auch an prominenter Stelle in dieser meiner Leib- und Magenzeitung über die ORF-Gebühren oder auch über die Befreiung davon ihre Meinung kundtun. Schön und gut. Wahrscheinlich haben diese Mitbürger keine anderen Sorgen. Schön für sie!

Ich, eine Frau von 70+, nach einem langen, auch erfüllten Arbeitsleben, großteils in der Pflege alter Menschen, sehe ich all diese Problemchen mit anderen Augen, wenn's erlaubt ist. Was mir unter den Nägeln brennt, ist die Situation unserer Kinder und Jugendlichen, und das schon, seit ich meine Denkfähigkeit erlangt habe. Um zum Punkt zu kommen:

1. Kinder gehören, meist optimalerweise, von der Geburt bis zum 2. oder 3. Geburtstag in die Obhut einer intakten Familie.

2. Eltern müssen in die Lage versetzt werden, das finanziell und mit gutem Gefühl für ihren Nachwuchs stemmen zu können. Da ist jeder Steuer-Euro bestens angelegt. Wenn - jetzt kommt das große Wenn - wenn nämlich die Situation für Kinder, Eltern und Personal finanziell und imagemäßig bestens geregelt ist. Wie da sind: Gehälter, die auch junge Männer motivieren, diesen Beruf zu ergreifen. Kleine Gruppen, Öffnungszeiten, die Beruf und Familienleben vereinbar machen. All das finanziell gestaffelt. Wer da sagt: "Das geht nicht!", dem kann ich nur ins Gesicht lachen. Wichtig dabei ist: kein Zwang!

3. Ganztagsschule! Es gibt genug offensichtliche Vorteile, ich führe nur an: Gesundes Mittagessen für alle Kinder, Nachmittagsbetreuung mit Sport, alle Hausaufgaben mit kompetenter, einfühlsamer Begleitung erledigt. Sodann können Eltern und Kinder entspannt ohne Hausübungsstress den restlichen Tag so optimal wie möglich verbringen. Dann bleibt das ganze Wochenende, wo auch Oma und Opa immer wieder eingebunden sind. Auch deren Expertise, deren Lebenserfahrung und auch - manchmal - erworbenen Lebensweisheit kann viel Gutes bewirken.

Status quo ist, dass diese wunderbare Familien- und Bildungswelt aus ideologischen Gründen bis dato nicht einmal wirklich zur Diskussion steht. Da gibt's so viele andere Diskussionen, die scheinbar für ein gedeihliches Miteinander unserer Gesellschaft viel wichtiger sind. Liebe Sozialdemokraten, das wäre euer Job. Stellt euch auf die Hinterbeine und macht was! Lasst kein Kind zurück! Ich war so ein Kind. Ich hatte es unendlich schwer, doch über meinen ersten Gratisatlas, den ich durch Herrn Kreisky in Händen halten durfte, freu ich mich noch heute, als ob es gestern gewesen wäre!

Macht endlich Nägel mit Köpfen!







Friederike Lichtenegger, 9800 Spittal