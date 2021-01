Die wahren Coronaleiden der Jugend

Erfreulicherweise wird in den Medien auch über die covidbedingten Probleme im Bereich der Schulen berichtet. Wobei zuletzt die Frage, wie denn das inhaltliche Volumen des Lernstoffs angesichts der für die zentralen Klausuren geltenden Standards erarbeitet werden soll, in den Mittelpunkt gerückt ist.

Viel wichtiger scheint mir aber zu sein, das Leiden der jungen Menschen aus einem anderen Grund rasch zu beenden. Denn die nun schon allzu lange Periode der sozialen Abgeschiedenheit hinterlässt spürbar immer tiefere und - wie zu befürchten ist - prägendere Spuren. Der vorherrschende tägliche Trott von stundenlangem Arbeiten am Computer, ohne die Möglichkeit, Mitschüler/-innen oder Lehrende wirklich wahrzunehmen, führt zu Isolation, Lethargie und anderen psychischen Beschwerden. Ausgleich in Form von künstlerischen, beseelenden oder sportlichen Tätigkeiten findet so gut wie nicht statt. Dazu kommt, dass speziell die älteren Jugendlichen auf so vieles, was das Erwachsenwerden abseits der Schule ausmacht, verzichten müssen.

Daher ist es allerhöchste Zeit, die Schulen - mit klugen Konzepten und selbstverständlich unter Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen - auch für die Älteren wieder zu öffnen, um die individuellen seelischen und psychischen Schäden nicht noch größer werden zu lassen, als sie ohnehin schon sind.





Mag. Christoph Wigelbeyer, 3021 Pressbaum