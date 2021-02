Die Ferienzeit, die wunderschöne Winterlandschaft in den Lungauer Bergen, die offenen Liftanlagen, all dies ließ uns in den letzten Wochen die Coronapandemie ein wenig vergessen. Wir genossen das Weihnachtsfest im Kreise unserer Familie und unbeschwerte Tage in der Natur. Doch plötzlich und völlig unerwartet hat uns ein schwerer Schicksalsschlag getroffen. Themen, die wir bis dato nur aus den Medien kannten, waren auf einmal in unserer Realität angekommen.

Funktioniert die Rettungskette trotz der hohen Coronazahlen? Sind ausreichend Notfallsanitäter und Notärzte im Einsatz? Gibt es ein freies Intensivbett? Meine Familie und ich sind so unendlich dankbar, dass all diese Fragen positiv beantwortet werden konnten und meinem Vater so das Leben gerettet wurde.

Die Mitarbeiter der Rettungsorganisationen, die Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte leisten jeden Tag unter derzeit schwierigsten Bedingungen Übermenschliches. Sie sind für mich die wahren Helden dieser Zeit! Für diesen großartigen Einsatz möchte ich mich bei ihnen allen von Herzen bedanken.

Wir alle können diese Helden unterstützen, indem wir Abstand halten, uns testen lassen und die Coronazahlen minimieren. Nur so ist es möglich, dass das medizinische Fachpersonal nicht an seine Grenzen kommt und auch in Zukunft die hervorragende medizinische Versorgung in unserem Land sichergestellt werden kann.



Eva Schlick, 5582 St. Michael im Lungau