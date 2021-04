Die Wahrheit über die FPÖ

Herbert Kickl verlangt von der Parlamentsdirektion den Beweis, dass Masken vor einer Corona-Infektion schützen.

Kickl hat entweder die Berichterstattungen in den Medien bzw. die Empfehlungen der Fachleute nicht mitverfolgt, verschlafen, ignoriert oder er versucht uns Menschen in den Abgrund zu führen.

Zu den Demonstrationen in Wien, zu denen Kickl "geladen" hat, sind Menschen angeblich Corona-negativ in Autobussen angereist und offenbar (vielleicht ist dies nur ein "stichhaltiges Gerücht") danach Corona-positiv in ihre Heimatorte wieder zurückgefahren.

Ich habe Angst vor diesem Stil!







Joachim Kirnbauer, 7081 Schützen/Geb.