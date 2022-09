Die Wahrheit über Umwandlungsverluste

Zu "Bis zu zehn Prozent Ladeverluste bei E-Autos" (9. 9.):

Vielen Dank für diesen Bericht. Endlich einmal ein Beitrag wo auf Umwandlungsverluste hingewiesen wird. Bei fast allen Reportagen zur Energiewende werden komplexe Verfahren (Wasserstofftechnik, E-Fuel, Batterieantriebe . . .) so dargestellt, als ob die (oft mehrfachen) Umwandlungsschritte ohne Energieverluste ablaufen würden.

Diese Energieverluste (meist kaum nutzbarer Abwärme) sind oft recht beträchtlich. Wenn zum Beispiel mit Strom über Elektrolyse Wasserstoff erzeugt wird, mit diesem Wasserstoff dann über Brennstoffzellen ein E-Bus betrieben wird, so ist dafür vier Mal so viel Strom erforderlich als der gute alte Obus benötigt! So einfache Wahrheiten wollen aber moderne Politiker und Manager nicht akzeptieren. Es muss überall viel "Hightech"hineingestopft werden.



DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz