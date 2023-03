Die Wahrheit über Windindustrieanlagen in alpiner Bergwelt

Die Klimahysterie und der Wahnsinn, Windindustrieanlagen auf den Salzburger Bergen zu errichten, ist zurzeit grenzenlos und ginge es nach den Windkraftlobbyisten, dann wird Salzburg mit mindestens 100 (laut Stefan Moidl von der IG Windkraft verträgt Salzburg 200 Windräder) zugepflastert. Mehrere Bürgerinitiativen und eine überregionale Bürgerbewegung "Keine Windindustrieanlagen in alpiner Bergwelt" wehren sich vehement gegen diese Vorhaben.

Grundsätzlich wird die Windenergie in den meisten Medien und in den Zeitungen voll propagiert und niemand beschäftigt sich mit den negativen Auswirkungen.

Bei unseren (leider nur sehr selten möglichen Gesprächen) mit den Politikern ist uns aufgefallen, dass sich die meisten Mandatare außer die FPÖ mit vielen thematischen

Zusammenhängen nicht befasst haben und nur den Energiehunger, der noch medial hochgeschraubt wird, im Blickwinkel haben. Die Verantwortlichen in der Politik betrachten immer nur ein kleines Segment (Energiegewinnung) und niemand schaut sich die Gesamtauswirkung an!

Die Schönheit der Salzburger Bergwelt ist zu schützen. 1% der Landesfläche für die Windkraft bedeutet 100% Zerstörung des Landschaftsbilds, 100% Veränderung und Beeinflussung des Naturhaushalts und 100% gefühlten Heimatverlust!

Viele Menschen sind sich nicht bewusst, welche Tragweite die Errichtung von Windindustrieanlagen auf den Bergen nach sich zieht, einige seien hier aufgezählt:

Massive Eingriffe in die Natur und irreparable Schäden an der Biodiversität. Industrialisierung und Technisierung der Almen und Bergwelt. Immense Bodenversiegelung und damit einhergehend: Wasser kann nicht mehr so viel und so schnell aufgenommen werden (Unwetter). Emissionen durch Licht-, Schall- und Bodenwellen (Infraschall). Für den Abtransport des Stroms zum nächsten Umspannwerk müssen Leitungstrassen sowie Hochspannungsleitungen errichtet werden. Gefahr eines Ölaustritts (Trinkwassergefährdung). Waldbrandgefahr erhöht sich und wird im Akutfall unberechenbar. Möglicher Eiswurf (Sperrgebiet). Grundstücksentwertungen im gesamten umliegenden Gebiet. Zerstörung von Lebensräumen und Rückzugsgebieten vieler Vogel- und Wildtierarten. Totschlag von Vögeln an den Rotorblättern und an den Masten selbst. Luftwirbel führen hinter den Rädern zu Flugbeeinträchtigung bis hin zum Tod. Lichteffekte der Gefahrenbeleuchtung führen zu weiträumigem Ausweichen (wenn möglich) bzw. zum Verlassen der angestammten Lebensräume. Haftungsfragen bei Brand bzw. Trinkwasserverseuchung. Was passiert bei einer Insolvenz der Betreiberfirma?

Die vermehrte Windenergieerzeugung geht zu Lasten der Stromkunden und erhöht dadurch den Strompreis. "Der Wind schickt keine Rechnung" ist zwar ein guter Werbegag der Windkraftbetreiber-Lobby, aber das jeweilige Energieunternehmen lässt sich den Ökostrom von uns Kunden teuer bezahlen.

Der Umstieg auf die volatile Windenergie erhöht die Gefahr eines Blackout erheblich und erfordert stabile "Schattenkraftwerke" im Hintergrund, ein Irrsinn! Die derzeit knapp 1400 Windräder erzielen 1,8% des Gesamtenergiebedarfs in Österreich. Windräder in Salzburg würden die Gesamtenergieproduktion lediglich um 0,30% bis 0,50% erhöhen. Man dreht also an der kleinsten Schraube mit den größten Auswirkungen (im übrigen erzeugen Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten bereits jetzt bilanziell den Strombedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien aus Wasserkraft und sind somit Musterschüler).

Die Windenergiegewinnung kann als top gefördertes Geschäftsmodell einiger weniger auf Kosten von uns allen bezeichnet werden. Mit unserem Energiehunger beuten wir die Dritte Welt aus und rauben den dort lebenden Menschen die wichtigste Lebensgrundlage, das Wasser und die seltenen Erden (den Großteil der Schürfrechte hat sich China gesichert) und wir begeben uns von der Abhängigkeit von Russland in eine noch viel größere Abhängigkeit nach China, denn dort findet die Produktion der wichtigen Komponenten für die Wind- und Solarindustrie statt (mit einer überdimensionalen Umweltverschmutzung und CO2-Ausstoß). Danach werden die Teile per Schiff, das mit Schweröl fährt und dabei auch die Meere verschmutzt, in die Häfen nach Europa gebracht, mit riesigen Schwerlastfahrzeugen in die Berge gekarrt und dort aufgestellt (alles ohne schmutzige Energie und Umweltbelastung?).

Und ganz nebenbei: Das ist dann die hochgelobte grüne Energie (die Konten der Windkraftbetreiber-Lobby und Nutznießer werden, ganz nebenbei, prall gefüllt. Als Dankeschön werden dann die ausrangierten Rotorblätter beim Repowering wieder in die Dritte Welt geliefert, um sie dort einzugraben).

Wir fordern, dass sich jeder Mensch und Politiker mit dem Thema der Energiegewinnung und des Energieverbrauchs auseinandersetzen muss, damit er die Tragweite des für uns Menschen so wichtigen Themas erfassen und verstehen kann und somit sein tägliches Handeln überdenken kann. Wie eingangs bereits erwähnt, diese Fakten und Tatsachen (es wurden nur einige aufgezählt) werden so gut wie nirgends von der Politik "abgehandelt".



Matthias Prodinger, 5582 St. Michael