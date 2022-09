Die weibliche Form des Zivildiensts

Herr Herzog fordert in seinem Leserbrief (22. 9.) dazu auf, Frauen für den Zivildienst zu verpflichten. Ein oft gehörtes Argument der "männlichen" Hälfte unserer Gesellschaft.

Sie haben recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass Gleichberechtigung keine Einbahnstraße sein darf, aber das ist sie derzeit wohl immer noch, allerdings in umgekehrter Form.

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass immer noch die Mehrzahl der Frauen dieser Verpflichtung zum "Dienst an der Gesellschaft" ohnehin nachkommt. Und solange Frauen die Kinder bekommen und dann auch für deren Pflege und Erziehung zuständig sind - was meist zumindest zwei Jahre hauptberuflich ausgeübt wird -, ist dieser "Zivildienst" wohl ausreichend erfüllt. Im Gegensatz dazu ist der männliche Dienst an der Gesellschaft (sei es als Zivil- oder Militärdienst) mit sechs bzw. neun Monaten erheblich kürzer.

Resümee: Es gibt also bereits die weibliche Form der Zivildiener.

Gerda Kanzler,5020 Salzburg