Die Welt nach Corona

Matthias Horx macht Hoffnung auf eine andere Zukunft (SN vom 19. 3.). Ihrem überaus positiven Blick in die Zukunft, besser gesagt in den Herbst 2020 kann ich Inhaltlich nur zu einem kleinen Teil zustimmen.

Wenn wir die letzten 20-30 Jahre rückblickend Betrachten und daraus richtige Schlüsse von diversen gesellschaftlichen Entwicklungen ziehen, muss man klar eines sagen Wachstum, Profitsteigerung, Ressourcenverbrauch, Verhaltensmuster wie "Geiz ist Geil" um jeden Preis stehen über Allem.

Die "Politik" (wer ist das), stehen doch hinter den gewählten und jeweils für eine Gesamtbevölkerung verantwortlich "Entscheider" jede Menge an Beratern, Interessensvertreter und Lobbyisten (allein in Brüssel an die 30.000 Lobbyisten), die nur eine Maxime vertreten, "Beeinflussung von Gesetzten" zum Vorteil ihrer Klientel. Es gibt genug Beispiele in den letzten Jahren, die diese Entwicklung vorantrieben.

Und nicht erst, seit uns auf einer kleinen Balearen-Insel im sogenannten "Rausch" vor Augen geführt wurde, was alles geht (übrigens ein Sprichwort lautet: Rauschige und Kinder sagen die Wahrheit).

Wir sollten uns auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft anschauen. Seit der sogenannten Baby-Boomer-Generation hieß es, es sollte uns allen besser gehen als der Generation davor. Aber was heißt besser, abseits von den Möglichkeiten schulischer Bildung und (freier) Berufswahl.

Da stehen wir doch schon voll im "Konsumrausch". Statussymbole wie Autos (SUV) jeder Zeit per Flugzeug rund um den Globus (Fliegen kostet ja nix) reisen und das mehrmals im Jahr, nach der Maxime "Höher, Weiter und Schneller" befeuert durch Werbung und Marketing. Im Wettbewerb mit Nachbarn, Freunden und Kollegen definieren sich viele Menschen über oben genannte Must-Haves.

Aber was würde das Gegenteil oder zu mindestens weniger bedeuten, - VERZICHT - Schlagwort der letzten Tage immer wieder ausgesprochen von Politikern/Entscheidern die dieses V-Wort in den letzten Jahren tunlichst vermieden haben wie aprichwörtlich "der Teufel das Weihwasser" (Wiederwahl und Lobbyismus waren/sind vermutlich der Grund).

Würde Ihre Zukunftsannahme (Herbst 2020) sich erfüllen und zu einem Umdenken in der Gesellschaft führen, würde das wiederrum heißen "VERZICHT". Meine persönliche Einschätzung läuft darauf hinaus, dass sich nichts gravierendes ändern wird. Wenn die Zeit gekommen ist, dass politisch Verantwortliche das Signal zum "Zurück in die Normalität" geben (hoffentlich besonnen), wird die "allmächtige" Werbe- Marketing-Maschinerie auf Hochtouren anlaufen. Wir werden die Shopping Malls, Reisebüros, Eventveranstaltungen stürmen. Vermutlich in die alten Verhaltensmuster zurückverfallen und die neu gewonnene "Freiheit" in vollen Zügen genießen.

Die große Frage wird sein, ob die Entscheider (Politiker, CEOs) die "richtigen" Schlüsse nach Corona ziehen. Zu wünschen wäre es, nur der Glaube daran fällt mir schwer.

Hermann Lindic

5310 Mondsee

Quelle: SN