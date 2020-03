Die Welt nach Covid19

Die Menschheit hat leider auch aus der Finanzkrise 2008 nichts gelernt, die gleichen Protagonisten blieben an der Macht und es ging bald so weiter wie vorher. Leider kann ich den beiden Beiträgen in den SN vom Samstag, 28. März (Fr. Sonja Schiff und Herrn Hermann Fröschl) nicht beipflichten, da die Menschen sehr (zu) schnell vergessen und wieder die gleichen Leute am Ruder bleiben. Träumen ist ja schön, aber dabei wird es bleiben. Spätestens in zwei Jahren wird sehr viel wieder so weitergehen, wie es vor Corona war. Sie glauben doch nicht wirklich, das Großkonzerne, Aktiengesellschaften, Investoren usw. weniger verdienen wollen als vorher. Auch einige Fußballer, man sieht es ja jetzt nach gerade Mal ein paar Wochen, fangen schon zu jammern an, obwohl sie Millionen auf ihrem Konto haben. Und auch die Wirtschaft macht sich wegen 2% weniger Wachstum große Sorgen. Und alle vergessen dabei, dass sie die letzten Jahre Millionen, nein Milliarden verdient haben. Spekulanten werden sich niemals mit "nur" 2 bis 5% mehr zufrieden geben, auch in Zukunft nicht. Es wäre schön, wenn sich etwas bessern würde, aber leider werden Träume kaum war.

Werner Eichinger, 5431 Kuchl