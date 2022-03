Die Welt neu gedacht

Die ganze Welt hält den Atem an. Die Zeit scheint still zu stehen. So viel Leid, so viel Angst, so viel Schmerz - und das in Europa.

Die Welt neu zu denken, bedeutet einen (mutigen) Blick über den Tellerrand zu werfen. Unser Universum besteht aus Energien und Frequenzen. Das was wir aussenden, bekommen wir zurück. Umgangssprachlich: So wie du in den Wald hineinrufst, …

Im positiven Sinne: Du gehst mit einem Lächeln durch den Tag, und du wirst ein Lächeln zurückbekommen.

Du kannst dich bewusst entscheiden, welche Energien und Frequenzen du aussenden möchtest. Entscheiden wir uns alle die für die Frequenzen von Liebe, Freude und Frieden, kann ein neues, kraftvolles Energiefeld entstehen.

Alles Blödsinn? Auch okay. Aber was hast du zu verlieren? Probiere es aus!





Patricia Rathgeb, 5660 Taxenbach