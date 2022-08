Die Welt wird ärmer ohne kulturellen Austausch

Österreichischer Musiker darf in Zürich wegen seiner Dreadlocks nicht auftreten. Sein Vergehen: "Kulturelle Aneignung." Er habe Dreadlocks seit seiner Jugend, um zu zeigen, dass es auch andere Bräuche gebe, was dort wo er aufwuchs, viele nicht wussten. Darf ich mir noch Falafel kochen, oder einen Norweger-Pullover stricken, oder Tango tanzen,… Oder muss ich dafür Lizenzgebühren zahlen? Wer darf Blues und alles was sich daraus entwickelt hat, spielen? Es gab einen Österzola, der musste wegen der Namensähnlichkeit mit Gorgonzola umbenannt werden. Wegen der geschützten Herkunftsbezeichnung. Nun schmeckt er als Österkron genau so gut. Was ist jetzt mit Schach, Go oder Mensch ärgere dich nicht? Darf das jeder spielen? Oder muss es heißen: Österreicher/-Innen ärgert euch nicht. Wir haben auch die arabischen Ziffern (0 - 10) übernommen. Wollen wir mit römischen Ziffern (MCMLIX, ist mein Geburtsjahr) rechnen? Wissenschaftlicher Austausch neuer Erkenntnisse ist üblich. Dort herrschen andere Regeln. Das haben wir auch bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen gesehen. Meine Tochter hat in der Schule einen Traumfänger gebastelt. Dürfen die das überhaupt? Soll ich ihn nun abhängen? Und meine Tochter zurechtweisen Die Welt wird ärmer, wenn kultureller Austausch unterbunden wird.





Peter Krismer, 5020 Salzburg