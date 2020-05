Die wichtigen Jagdpächter

Wenn's nicht so traurig wär, würd ich mich totlachen. Ausländische Jagdpächter dürfen ohne Einschränkung einreisen, um ihre behördlich vorgeschriebenen Abschusspläne zu erfüllen. Auf der anderen Seite dürfen Familienangehörige ihre Verwandten in Bayern oder Salzburg nicht unterstützen. Jetzt reicht's schön langsam. Dürfte wahrscheinlich in Salzburg nicht genug Jäger geben, die das Soll an zu erlegendem Wild erfüllen können. Den getrennten Familien hilft das nicht. Jaja, wer Geld hat, kann es sich richten.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen