Die "Wiener Zeitung" wird fehlen

Die letzte Ausgabe der ,,Wiener Zeitung'' ist erschienen. Es tut so weh, dieses Papier künftig nicht mehr in den Händen halten zu können. Nicht nur ein einzigartiges Stück Kulturgut geht damit verloren, sondern es ist auch eine Katastrophe für den österreichischen Qualitätsjournalismus. Ein großer Stich ins Herz für Liebhaber des Außergewöhnlichen, der ungewöhnlichen und allgemeinen Betrachtungsweisen in allen Bereichen. Politisch verantwortlich dafür sind die ÖVP und die Grünen, welche gemeinsam dieses Ende beschlossen und damit der Republik ihre Zeitung genommen haben. Dass keinerlei Rettungsideen unterstützt und ermöglicht wurden, ist ein Armutszeugnis. Das Ende der ältesten Tageszeitung der Welt ist jedenfalls ein schwarzer Tag für die Kulturnation Österreich.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd