Die Willkür der ÖBB

Mein Sohn macht eine Ausbildung und hat vom Ausbildungsinstitut eine Fahrkarte für den öffentlichen Verkehr erhalten. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Er wusste nämlich nicht, dass seine Fahrkarte nicht von Salzburg (wo er zur Schule geht) bis nach Seekirchen (wo wir wohnen) gilt. Ja, wie gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Jedoch was ich nicht verstehe. Er hat bei der Kontrolle danach gefragt bzw. gebeten, dass er sich für die nicht abgedeckte Teilstrecke, wohlgemerkt Teilstrecke, ein Ticket im Zug nachkaufen kann. Nein, konnte er nicht. Er bekam eine Strafe in der Höhe von 135 Euro. Daraufhin hat er bei den ÖBB per E-Mail um Verringerung des Strafbetrags gebeten - mit einer klaren Absage.

Okay, denken wir in der Familie, Pech gehabt, wie gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Und jetzt kommt der Teil, den ich nicht mehr verstehen kann.

Ca. eine Woche nach dem Geschehen mit der ausgestellten Strafe sitze ich im Zug. Auf der gleichen Strecke von Salzburg nach Seekirchen. Hinter mir sitzt eine Studentin, das konnte ich dem Gespräch entnehmen, das gut hörbar geführt wurde. Als die Schaffnerin kommt, fragt die junge Studentin, ob sie sich eine Fahrkarte kaufen kann, da sie keine Fahrkarte hat, oder so ähnlich, das konnte ich nicht genau verstehen. Und? Sie konnte. Problemlos eine Fahrkarte im Zug lösen. Ich war etwas verwundert.

Daraufhin habe ich die Schaffnerin gefragt, wie es sein kann, dass die junge Frau eine Fahrkarte im Zug kaufen kann und mein Sohn eine Woche zuvor eine Strafe für das gleiche Vergehen bekommen hat. Die Aufklärung war folgende: Ja, es sei üblich, eine solche Strafe auszustellen, und ja, die Höhe der Strafe sei angemessen, und ja, es ist im Ermessen des Schaffners/der Schaffnerin, diese so auszustellen. Und nein, auf zukünftige Kunden sei man bei den ÖBB nicht angewiesen, es fahren genug Menschen mit dem Zug.

Ich konnte es kaum fassen, was ich da zu hören bekam. Für mich klingt das nicht nach fairem Vorgehen, schon gar nicht nach irgendeiner Art von Gerechtigkeit. Für mich klingt das nach purer Willkür, die für mich als Fahrgast nicht nachvollziehbar ist.



Adelheid Haas, 5201 Seekirchen am Wallersee